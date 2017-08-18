В Кировской области в реках погибла рыба (ВИДЕО)

Автор: Николай Πанков Дата публикации: 13:21

33

33 0

33

33 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191903

Эти кадры прислал мобильный репортёр из города Советска, что в Кировской области. Здесь в реках, по словам автора видео, погибла вся рыба.Как видно на кадрах, на Пижме - притоке Вятки - вдоль берега всплыло множество мертвых туш: "Смотрите: вот рыба, вот рыба, там рыбины плавают," - комментирует увиденное мобильный репортёр. По словам местного жителя, в водоёмах погибли как мелкие рыбёшки, так и крупные особи стерляди, щуки, судака. Кругом - стоит неприятный запах. Однако, как сообщает автор видео, самые смекалистые жители отлавливают эту рыбу сачками с лодки и продают старушкам, которые еще не знают про катастрофу.По словам автора видео, местные власти молчат о случившейся экологической катастрофе. "Ничего не сообщается, что с рекой и рыбой. Можно ли есть рыбу или купаться в реке - не понятно," - пишет мобильный репортёр.