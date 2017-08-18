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В Кировской области в реках погибла рыба (ВИДЕО)

Автор:
Николай Πанков
Дата публикации:
13:21
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Эти кадры прислал мобильный репортёр из города Советска, что в Кировской области. Здесь в реках, по словам автора видео, погибла вся рыба.

Как видно на кадрах, на Пижме - притоке Вятки - вдоль берега всплыло множество мертвых туш: "Смотрите: вот рыба, вот рыба, там рыбины плавают," - комментирует увиденное мобильный репортёр. По словам местного жителя, в водоёмах погибли как мелкие рыбёшки, так и крупные особи стерляди, щуки, судака. Кругом - стоит неприятный запах. Однако, как сообщает автор видео, самые смекалистые жители отлавливают эту рыбу сачками с лодки и продают старушкам, которые еще не знают про катастрофу.

По словам автора видео, местные власти молчат о случившейся экологической катастрофе. "Ничего не сообщается, что с рекой и рыбой. Можно ли есть рыбу или купаться в реке - не понятно," - пишет мобильный репортёр.


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