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В Красноярске автомобилисты устроили драку из-за лужи

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:52
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В Красноярске устроили драку из-за лужи. Инцидент попал на видео.

Водители не поделили дорогу во дворе. И как сообщают очевидцы, участники конфликта не могли решить, кто первым будет объезжать огромное ливневое препятствие. Договориться цивилизованным способом не получилось. Словесная перепалка быстро переросла в массовую драку. Не обошлось без яростных ударов и падений в ту самую лужу. Правда, не все участники конфликта пустили в ход кулаки. Некоторые, в том числе женщины, пытались разнять враждующие стороны.

Сообщается, что разборка продолжалась несколько минут. Этого времени, кстати, вполне хватило бы, чтобы разъехаться.
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