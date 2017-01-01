В Красноярске автомобилисты устроили драку из-за лужи
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:52
-
- 40
Водители не поделили дорогу во дворе. И как сообщают очевидцы, участники конфликта не могли решить, кто первым будет объезжать огромное ливневое препятствие. Договориться цивилизованным способом не получилось. Словесная перепалка быстро переросла в массовую драку. Не обошлось без яростных ударов и падений в ту самую лужу. Правда, не все участники конфликта пустили в ход кулаки. Некоторые, в том числе женщины, пытались разнять враждующие стороны.
Сообщается, что разборка продолжалась несколько минут. Этого времени, кстати, вполне хватило бы, чтобы разъехаться.
- 40
Комментарии (0)