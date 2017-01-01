Фура протаранила витрину магазина и едва не сбила людей на дороге в Бразилии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:17
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На кадрах видно, что грузовик задним ходом стремительно скатился по проезжей части и врезался в припаркованные вдоль дороги автомобили. Но легковушки не смогли остановить большегруз. Многотонная машина пробила витрину магазина и едва не задавила находившихся в помещении посетителей. Продавцы, которые находились в момент неожиданного тарана за прилавком, а также покупатели - бросились врассыпную от приближающегося к ним грузовика.
Сообщается, что пострадал только один посетитель магазина. И сейчас его жизни, к счастью, ничего не угрожает. Водителя грузовика задержали прибывшие на место ЧП сотрудники полиции.
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