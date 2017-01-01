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Главная  /  Репортажи  /  Фура протаранила витрину магазина и едва не сбила людей на дороге в Бразилии

Фура протаранила витрину магазина и едва не сбила людей на дороге в Бразилии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:17
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Фура протаранила витрину магазина и едва не сбила людей на дороге в Бразилии. Инцидент запечатлели на видео сразу две камеры наблюдения.

На кадрах видно, что грузовик задним ходом стремительно скатился по проезжей части и врезался в припаркованные вдоль дороги автомобили. Но легковушки не смогли остановить большегруз. Многотонная машина пробила витрину магазина и едва не задавила находившихся в помещении посетителей. Продавцы, которые находились в момент неожиданного тарана за прилавком, а также покупатели - бросились врассыпную от приближающегося к ним грузовика.

Сообщается, что пострадал только один посетитель магазина. И сейчас его жизни, к счастью, ничего не угрожает. Водителя грузовика задержали прибывшие на место ЧП сотрудники полиции.

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