Ремонт дороги в Московской области возмутил автомобилиста
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 14:22
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По словам автора видео, на проезжая часть от станции Электроугли до полигона Тимохово находится в ужасном состоянии. Об этом люди писали в приложение "Добродел". После обращений, как сообщает мобильный репортёр, должны были произвести капитальный ремонт этой дороги с укреплением обочины. "На реконструкцию, - пишет местный житель, - было выделено 37 миллионов рублей". "В итоге, они в очередной раз стали латать старую дорогу," - сообщает автомобилист.
"Просим Вас разобраться в этой истории! Это наглое воровство денег! Причём, много лет! И еще находящийся по этой дороге СНТ "Дорожник" - не СНТ, а несанкционированная свалка мусора!!!" - пишет автор видео.
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