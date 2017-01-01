Ремонт дороги в Московской области возмутил автомобилиста

Автор: Аноним Дата публикации: 14:22

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191907

В Ногинском районе Московской области, по словам мобильного репортёра, вместо капитального ремонта дороги производят ямочный. Возмущённый автомобилист снял на видео состояние проезжей части.По словам автора видео, на проезжая часть от станции Электроугли до полигона Тимохово находится в ужасном состоянии. Об этом люди писали в приложение "Добродел". После обращений, как сообщает мобильный репортёр, должны были произвести капитальный ремонт этой дороги с укреплением обочины. "На реконструкцию, - пишет местный житель, - было выделено 37 миллионов рублей". "В итоге, они в очередной раз стали латать старую дорогу," - сообщает автомобилист."Просим Вас разобраться в этой истории! Это наглое воровство денег! Причём, много лет! И еще находящийся по этой дороге СНТ "Дорожник" - не СНТ, а несанкционированная свалка мусора!!!" - пишет автор видео.