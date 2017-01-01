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Главная  /  Репортажи  /  Огромный триколор на Поклонной горе на Кутузовском проспекте в Москве

Огромный триколор на Поклонной горе на Кутузовском проспекте в Москве

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
15:23
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22 августа отмечается День Государственного Флага Российской Федерации.

  • 25
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Комментарии (0)

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