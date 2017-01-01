ДТП произошло на серпантине в Крыму (ВИДЕО)

Автор: Алексей Застрожнов Дата публикации: 15:20

70

70 2

70

70 2 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191912

Авария на дороге в Республике Крым попала в объектив регистратора машины, ставшей участницей ДТП.По словам автора видео, столкновение произошло на серпантинной дороге между Судаком и Новым Светом. "Водитель ВАЗ 2111 с государственными номерами А853на82 решил обогнать автобус, который пропускал встречные машины," - рассказывает мобильный репортёр. Однако, по-видимому, не рассчитал, что в этот момент ему на встречу может выехать автомобиль.Избежать столкновения, как видно на кадрах, не удалось. По словам автора видео, водитель ВАЗа скрылся.