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ДТП произошло на серпантине в Крыму (ВИДЕО)

Автор:
Алексей Застрожнов
Дата публикации:
15:20
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Авария на дороге в Республике Крым попала в объектив регистратора машины, ставшей участницей ДТП.

По словам автора видео, столкновение произошло на серпантинной дороге между Судаком и Новым Светом. "Водитель ВАЗ 2111 с государственными номерами А853на82 решил обогнать автобус, который пропускал встречные машины," - рассказывает мобильный репортёр. Однако, по-видимому, не рассчитал, что в этот момент ему на встречу может выехать автомобиль.

Избежать столкновения, как видно на кадрах, не удалось. По словам автора видео, водитель ВАЗа скрылся.

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Комментарии (2)

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