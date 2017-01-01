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Главная  /  Репортажи  /  В Москве идёт подготовка ко Дню флага на Поклонной горе

В Москве идёт подготовка ко Дню флага на Поклонной горе

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
15:19
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На Поклонной горе готовятся к празднованию Дня флага: установлена праздничная конструкция из Российских флагов.

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