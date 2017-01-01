Тягач с прицепом перевернулся на дороге в Краснодарском крае

Горожане несут цветы к посольству Испании

В Калининграде наградят мобильных репортёров года

Три автомобиля столкнулись на Малом Каменном мосту в центре Москвы

"ГАЗель" загорелась на Волоколамском шоссе в Москве

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Краснодарском крае легковушка врезалась в отделение МВД

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Самаре экскаватор протаранил трамвай

Конфликт со стрельбой произошёл на улице Оренбурга

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Москве в Центральном Манеже проходит климатический форум городов России

В Москве в Центральном Манеже проходит климатический форум городов России

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17:22
  • 14
  • 0

В Москве в Центральном Манеже проходит климатический форум городов России.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

39 0
17:59 | denis947
Завершающий этап строительства путепровода между Южнопортовой улицей и 2-м Южнопортовым проездом
12 0
17:38 | Uwis
Техника для экологического надзора на Манежной площади
229 2
29.04 22:55 | LaimeLaim
Предварительный показ светового шоу на фасаде Манежа в Москве "Письма Победы"
31 0
09.07 21:08 | Uwis
Шоу-рум программы реновации стал главной площадкой Московского урбанистического форума