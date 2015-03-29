Тягач с прицепом перевернулся на дороге в Краснодарском крае

Горожане несут цветы к посольству Испании

В Калининграде наградят мобильных репортёров года

Три автомобиля столкнулись на Малом Каменном мосту в центре Москвы

"ГАЗель" загорелась на Волоколамском шоссе в Москве

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Краснодарском крае легковушка врезалась в отделение МВД

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Самаре экскаватор протаранил трамвай

Конфликт со стрельбой произошёл на улице Оренбурга

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Очереднеой пожар в Каменском районе Ростовской области

Очереднеой пожар в Каменском районе Ростовской области

Автор:
Sergei.Chepurnoi
Дата публикации:
18:01
  • 11
  • 0

Загорелась сухая растительность в окрестностях г. Каменск-Шахтинского Ростовской области, в результате чего сильный ветер раздул пламя и оно перекинулось на жилые строения, дачи местных жителей. Пожарные не могут справиться, попросту не хватает сил и средств. Примечательно, что меньше недели назад в этих окрестностях горел сосновый лес, расположенный через дорогу.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

272 1
20.08 22:24 | Max_019
В проезде Шокальского на северо-востоке столицы произошёл пожар
1 0
20.08 18:05 | vlad805
Возгорание лесного массива под Воронежем
28 0
19.08 01:07 | Кристина Ляшенко
И автомобиль заправил, и обувь почистил
46 0
19.08 13:38 | Николай г.Волжский
В г. Волжский частые возгорания травы
306 0
29.03.2015 13:14 | faifert
Пыльная буря в Ростовской области 28 марта