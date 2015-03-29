Очереднеой пожар в Каменском районе Ростовской области
- Автор:
- Sergei.Chepurnoi
- Дата публикации:
- 18:01
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Загорелась сухая растительность в окрестностях г. Каменск-Шахтинского Ростовской области, в результате чего сильный ветер раздул пламя и оно перекинулось на жилые строения, дачи местных жителей. Пожарные не могут справиться, попросту не хватает сил и средств. Примечательно, что меньше недели назад в этих окрестностях горел сосновый лес, расположенный через дорогу.
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