Очереднеой пожар в Каменском районе Ростовской области

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Загорелась сухая растительность в окрестностях г. Каменск-Шахтинского Ростовской области, в результате чего сильный ветер раздул пламя и оно перекинулось на жилые строения, дачи местных жителей. Пожарные не могут справиться, попросту не хватает сил и средств. Примечательно, что меньше недели назад в этих окрестностях горел сосновый лес, расположенный через дорогу.