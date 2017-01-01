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Завершающий этап строительства путепровода между Южнопортовой улицей и 2-м Южнопортовым проездом

Автор:
denis947
Дата публикации:
17:59
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На юго-востоке Москвы идет завершающих этап строительства нового путепровода через железнодорожные подъездные пути промзоны, который соединит Южнопортовую улицу со 2-м Южнопортовым проездом. Открытие нового путепровода значительно разгрузит дорожную сеть в Южнопортовом районе и снимет загруженность самой Южнопортовой улицы. Двухполосный путепровод длиной 156 метров обеспечит беспрепятственную транспортную связь между районами Южнопортовый и Печатники. Для подъезда к эстакаде строителям предстоит построить 770 метров дорог и проездов. Сам путепровод уже полностью построен, сейчас идет возведение подъездных путей к путепроводу и разворотной дороги под самим путепроводом. Открыть новую развязку столичные власти планируют в сентябре 2017 года.

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