Завершающий этап строительства путепровода между Южнопортовой улицей и 2-м Южнопортовым проездом

Автор: denis947 Дата публикации: 17:59

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39 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191921

На юго-востоке Москвы идет завершающих этап строительства нового путепровода через железнодорожные подъездные пути промзоны, который соединит Южнопортовую улицу со 2-м Южнопортовым проездом. Открытие нового путепровода значительно разгрузит дорожную сеть в Южнопортовом районе и снимет загруженность самой Южнопортовой улицы. Двухполосный путепровод длиной 156 метров обеспечит беспрепятственную транспортную связь между районами Южнопортовый и Печатники. Для подъезда к эстакаде строителям предстоит построить 770 метров дорог и проездов. Сам путепровод уже полностью построен, сейчас идет возведение подъездных путей к путепроводу и разворотной дороги под самим путепроводом. Открыть новую развязку столичные власти планируют в сентябре 2017 года.