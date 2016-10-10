На четырёх станциях МЦК появились тактильные навигационные мнемосхемы (видео и фото с Ботанического сада и Ростокино)

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На четырёх станциях московского центрального кольца появились тактильные мнемосхемы для навигации слабовидящих людей. Мнемосхемы представляют собой объемный текст и специальный код. Мнемосхемы установлены на специальных подставках в вестибюлях станциий: "Ботанический сад", "Белокаменная", "Новохохловская" и "Ростокино", рядом с тактильной плиткой.