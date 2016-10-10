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Главная  /  Репортажи  /  На четырёх станциях МЦК появились тактильные навигационные мнемосхемы (видео и фото с Ботанического сада и Ростокино)

На четырёх станциях МЦК появились тактильные навигационные мнемосхемы (видео и фото с Ботанического сада и Ростокино)

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
19:34
  • 22
  • 1

На четырёх станциях московского центрального кольца появились тактильные мнемосхемы для навигации слабовидящих людей. Мнемосхемы представляют собой объемный текст и специальный код. Мнемосхемы установлены на специальных подставках в вестибюлях станциий: "Ботанический сад", "Белокаменная", "Новохохловская" и "Ростокино", рядом с тактильной плиткой.

  • 22
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Комментарии (1)

  • tim777
    20:01
    АГН в 19:57: http://www.mskagency.ru/materials/2697221
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