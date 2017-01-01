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Постоянный обгон на трассе в Алексине Тульской области

Автор:
Dary1
Дата публикации:
06:23
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По улице Радбужской не соблюдают скоростной режим грузовые автомобили и легковые. Постоянные обгоны. Не давно был случай что КамАЗ сбил девочку 14 лет на пешеходном переходе. Так же не уступают на них. Гонят с ужасной скоростью, что для нас жителей улицы очень опасно. Просили администрацию положить лежачие полицейские, на что сначала нам выделили деньги, а потом вдруг пришло отказ. У нас жилой сектор очень много живёт детей и пожилых людей.

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