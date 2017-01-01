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Главная  /  Репортажи  /  Длинный затор образовался в понедельник вечером на Большой Черкизовской улице в Москве

Длинный затор образовался в понедельник вечером на Большой Черкизовской улице в Москве

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
19:33
  • 17
  • 0

Длинный затор образовался в понедельник вечером на Большой Черкизовской улице в Москве.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

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