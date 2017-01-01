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Ход работ по возведению городского парка Академический на юго-западе Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:34
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Новый городской парк будет создан на ул. Дмитрия Ульянова на юго-западе столицы. Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, площадь территории, отданной под парк, составляет 16,5 га. В настоящее время готовность объекта составляет 30%. Завершить работы планируется в сентябре. Территория прогулочной зоны будущего парка будет выполнена в виде прерывистых тропинок из крупных шлифованных каменных плит, уложенных на газон. Для занятий спортом обустроят футбольное поле с трибуной, баскетбольную площадку, беговую дорожку, площадку для воркаута, две площадки с тренажерами, шесть игровых площадок для детей. В парке запланировано строительство 12 деревянных пергол (разновидность беседки), свыше 400 лавочек и урн, 226 уличных фонарей. В целях обеспечения безопасности здесь установят восемь камер видеонаблюдения. Осенью в парке высадят более 330 деревьев, порядка 5 тыс. кустарников, 2,3 тыс. кв. м цветников. На прилегающей территории обустроят парковочные карманы на 105 машиномест.

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