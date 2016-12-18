"Вращающийся шар" на Малой Садовой в Санкт-Петербурге

Автор: Leobr Дата публикации: 20:52

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Вес каменного шара 739 кг и он является частью водяных часов. Но не без участия туристов (говорят, что даже пытаются влезть на него) шар сохранил на сегодня главное свойство - его можно руками вращать. Он и вращается, покоясь на водяной струе - остается только загадать при этом желание - и оно обязательно сбудется. Кстати шар под присмотром - за ним круглосуточно наблюдают бронзовые коты - кот Елисей с дома №8 и кошка Алиса с дома №3. О кошке я узнал только сейчас, а Елисея покажу в следующем репортаже.