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Главная  /  Репортажи  /  Установка ограничительных заборов на Поклонной горе

Установка ограничительных заборов на Поклонной горе

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:02
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Работники парка устанавливаю ограничительные заборы к празднованию Дня флага на Поклонной горе.

  • 15
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Комментарии (0)

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