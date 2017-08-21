Тягач с прицепом перевернулся на дороге в Краснодарском крае

Горожане несут цветы к посольству Испании

В Калининграде наградят мобильных репортёров года

Три автомобиля столкнулись на Малом Каменном мосту в центре Москвы

"ГАЗель" загорелась на Волоколамском шоссе в Москве

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Краснодарском крае легковушка врезалась в отделение МВД

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Самаре экскаватор протаранил трамвай

Конфликт со стрельбой произошёл на улице Оренбурга

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Гроза над Великим Новгородом

Гроза над Великим Новгородом

Автор:
Reporter
Дата публикации:
22:57
  • 56
  • 1

Мощная гроза прошла в Великом Новгороде 21.08.2017 в 21:00

  • 56
  • 1

Комментарии (1)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
22:02 | LaimeLaim
Обзор погоды в столице 21 августа
52 0
15.08 01:50 | LaimeLaim
Ночная гроза на юго-западе столицы
63 0
30.07 22:25 | newdim75
Подтопления в день ВМФ в Великом Новгороде