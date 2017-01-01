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Памятник "Погибшим на стадионах мира", установленный на территории ОК "Лужники", приводят в порядок

Автор:
Uwis
Дата публикации:
06:21
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20 октября 2017 года исполнится 35 лет со дня трагедии на матче 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА между клубами "Спартак" Москва (СССР) и "Харлем" (Нидерланды). Из‑за давки, возникшей в одном из выходов со стадиона, погибли 66 болельщиков, пришедших поддержать российскую команду, пострадал 61 человек. В 1992 году на территории спорткомплекса "Лужники" был установлен памятник "Погибшим на стадионах мира" (архитектор ‑ Георгий Луначарский, скульптор ‑ Михаил Сковородин). На табличке у мемориала написано: "Этот памятник установлен детям, погибшим 20 октября 1982 года после футбольного матча между московским "Спартаком" и "Харлемом" из Голландии. Помните о них".

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