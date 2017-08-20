"Жорж Санд и Фредерик Шопен. История любви" - фрагмент программы искусствоведа Валерии Васильевой 20.08.2017 г С-Петербург, проект "Летние книжные Аллеи на Малой Конюшенной".

Автор: Leobr Дата публикации: 06:21

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"Жорж Санд и Фредерик Шопен. История любви" - фрагмент программы искусствоведа Валерии Васильевой 20.08.2017 г С-Петербург, проект "Летние книжные Аллеи на Малой Конюшенной". К сожалению одновременно в других местах Санкт-Петербурга происходили другие события, которые тоже хотелось увидеть.