Тягач с прицепом перевернулся на дороге в Краснодарском крае

Горожане несут цветы к посольству Испании

В Калининграде наградят мобильных репортёров года

Три автомобиля столкнулись на Малом Каменном мосту в центре Москвы

"ГАЗель" загорелась на Волоколамском шоссе в Москве

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Краснодарском крае легковушка врезалась в отделение МВД

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Самаре экскаватор протаранил трамвай

Конфликт со стрельбой произошёл на улице Оренбурга

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  ДТП на улице Шишкина в Прокопьевске

ДТП на улице Шишкина в Прокопьевске

Автор:
PANKNOTDEAD
Дата публикации:
06:25
  • 22
  • 0

Авария на улице Шишкина, экшн зашкаливает, водитель в шоке уходит из кадра.

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

114 2
21.08 15:20 | Алексей Застрожнов
ДТП произошло на серпантине в Крыму (ВИДЕО)
21 0
17.08 20:22 | kazimirovau
Возгорание грузовика на трассе под Санкт-Петербургом
46 0
21.08 09:36 | sergei25
Состояние дорог в поселке Яшкино Кемеровской области
45 0
31.07 18:08 | Ser_Golubtsov
Грозное лето в Кемеровской области