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Жители Чебоксар отмечают День города

Автор:
Хораськин Андрей
Дата публикации:
08:55
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В день города Чебоксары пели чувашские певцы. Было весело.

  • 16
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Комментарии (0)

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