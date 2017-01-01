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Главная  /  Репортажи  /  Аварию на трубопроводе не устраняли около недели в Томске

Аварию на трубопроводе не устраняли около недели в Томске

Автор:
Кристина Жбанова
Дата публикации:
09:16
  • 30
  • 1

Авария произошла неделю назад,обещали дать воду вчера,только сегодня начался ремонт

  • 30
  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv
    09:18
    Уважаемый автор, уточните, пожалуйста, в каком населенном пункте это произошло?
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