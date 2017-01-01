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Авария с участием маршрутного такси в Челябинске

Автор:
sotka74
Дата публикации:
08:56
  • 27
  • 0

Авария с участием маршрутного такси в Челябинске на улице Свободы.

  • 27
  • 0

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