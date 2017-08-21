Авария во Владикавказе с возгоранием автомобиля

Автор: Заур Джанаев Дата публикации: 08:56

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На одной из улиц Владикавказа случилось ДТП. Лада Калина врезалась в Ниву с газовой установкой,от удара в Ниве произошел взрыв газового баллона и последующее возгорание автомобиля. Пока большая часть зевак и сотрудников полиции просто стояли и смотрели как горит автомобиль и происходит несколько хлопков,не оцепив кстати территорию и тем самым не обезопасив людей,несколько парней проезжавших мимо подъехали к месту аварии подцепили на буксир Калину и оттащили ее в сторону. По счастливой случайности в Ниве кроме водителя никого не было и он смог быстро покинуть автомобиль без последствий для здоровья. через примерно 15 минут приехала пожарная бригада и потушила автомобиль.