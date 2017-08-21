Пожар в Ростове-на-Дону 21.08.2017

Автор: bvartan Дата публикации: 09:27

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Очень большой пожар, просто не представимый для Ростова. По работе оказался в тех краях. Снимал с расстояния и в переулке Крепостном, на краю зоны пожаров, куда доступ не был запрещён. Люди передавали по цепочке воду в вёдрах, помогая пожарным, работавшим с брандспойтом. Многие были в импровизированных масках. Здесь же стояли, видимо, погорельцы, соседи и случайные прохожие. Я не стал задавать вопросов, просто снимал. Один за другим без перерывов сквозь дым появлялись вертолёты, сбрасывали воду, улетали. Вероятно, они заливали те кварталы, где возгорание уже было сплошным и люди были эвакуированы. Далеко в городе ощущался запах дыма, и не только запах: близлежащие улицы были задымлены, горячий восточный ветер, довольно сильный, прибивал дым к земле, нёс его по городским улицам. На перекрёстках центральных улиц появились регулировщики, перекрыли подъезды к опасным зонам, то и дело проносился с сиренами спецтранспорт. Выкладываю много разных фрагментов съёмок, свою лепту в освещении этой большой беды.