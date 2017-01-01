Незаконная свалка образовалась в посёлке Килемары Республики Марий Эл
- Автор:
- Вася Лебедев
- Дата публикации:
- 10:42
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Здесь, на улице Пушкина, по словам мобильного репортёра, образовалась незаконная свалка. Неизвестные складируют на небольшом участке земли бытовой и строительный мусор. А при накоплении большого количества мусора его "утилизируют" - сжигают открытым способом.
"Насколько нам известно, местная администрация знает об этой ситуации, но никаких мер по запрету о свалке и сжигании мусора не принимает." - сообщает мобильный репортёр.
репортаже мобильного репортёра.
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