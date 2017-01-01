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Главная  /  Репортажи  /  Незаконная свалка образовалась в посёлке Килемары Республики Марий Эл

Незаконная свалка образовалась в посёлке Килемары Республики Марий Эл

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
10:42
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Пустые бутылки, старые доски и дырявый шифер - горы мусора растут в посёлке Килемары Республики Марий Эл.

Здесь, на улице Пушкина, по словам мобильного репортёра, образовалась незаконная свалка. Неизвестные складируют на небольшом участке земли бытовой и строительный мусор. А при накоплении большого количества мусора его "утилизируют" - сжигают открытым способом.

"Насколько нам известно, местная администрация знает об этой ситуации, но никаких мер по запрету о свалке и сжигании мусора не принимает." - сообщает мобильный репортёр.

Похожая ситуация сложилась и на некоторых других улицах посёлка Килемары. Так, двор на улице Садовой превратили в мусорную свалку. Подробнее - в репортаже мобильного репортёра.


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