Морской смерч заметили в Сочи (ВИДЕО)

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31 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191950

Погода резко ухудшилась на черноморском в Сочи. Над морем появился огромный водяной смерч. Воронку запечатлел на видео мобильный репортёр.