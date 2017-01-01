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Морской смерч заметили в Сочи (ВИДЕО)

Автор:
BoevV.V
Дата публикации:
10:35
  • 31
  • 1

Погода резко ухудшилась на черноморском в Сочи. Над морем появился огромный водяной смерч. Воронку запечатлел на видео мобильный репортёр.

  • 31
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Комментарии (1)

  • mreportertv
    10:13
    Уважаемый BoevV.V, уточните, пожалуйста, кто автор видео? Когда это произошло?
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