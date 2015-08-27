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День Российского флага

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
10:08
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22 августа в России празднуют День Российского флага. Фасады жилых домов и административных зданий украсили Российским триколором.

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