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Внедорожник перевернулся после ДТП на севере Москвы

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
11:07
  • 137
  • 1

Столкнулись Фольксваген и Ниссан. Ниссан двигался по ул. 1-я Магистральная в сторону ТТК. На пересечении с улицей 5-я Магистральная на перекресток справа выехал Фольксваген. Все произошло быстро и водители не успели среагировать. Автомобили столкнулись. От удара Ниссан занесло, машина налетела на бордюр и перевернулась на крышу. В результате аварии травмы получил водитель Ниссана. Помощь ему оказали на месте. Водитель Фольксвагена не пострадал. Виновник аварии устанавливается.
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Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    12:25
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 11:34 http://www.mskagency.ru/materials/2697351 22.08.17
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