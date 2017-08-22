Внедорожник перевернулся после ДТП на севере Москвы

Автор: Разведчик Дата публикации: 11:07

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137 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191954

Столкнулись Фольксваген и Ниссан. Ниссан двигался по ул. 1-я Магистральная в сторону ТТК. На пересечении с улицей 5-я Магистральная на перекресток справа выехал Фольксваген. Все произошло быстро и водители не успели среагировать. Автомобили столкнулись. От удара Ниссан занесло, машина налетела на бордюр и перевернулась на крышу. В результате аварии травмы получил водитель Ниссана. Помощь ему оказали на месте. Водитель Фольксвагена не пострадал. Виновник аварии устанавливается.