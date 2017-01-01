Обстановка у посольства США на Новинском бульваре

Автор: tim777 Дата публикации: 12:10

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У посольства США на Новинском бульваре в Москве выстроилась очередь из желающих получить американскую визу. Вторник — последний день, когда будут выдавать визы перед перерывом до 1 сентября. Перед посольством утром появилась длинная очередь из тех, кто должен пройти собеседование или уже пришел за готовой визой (подача заявки на визу происходит онлайн). После проверки документов, в том числе вызова в посольство, соискателей пропускают в здание. Люди в очереди надеются, что успеют получить визу до объявленного посольством перерыва. Ранее американское посольство сообщило, что с 23 августа приостановит на неопределенный срок процедуру выдачи неиммиграционных виз США по всей России. Первого сентября эта процедура возобновится, но только в Москве. Собеседования для получения неиммиграционной визы в американских консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке приостановят до последующего уведомления. Кроме того, посольство не будет возвращать оплаченный консульский сбор россиянам, подавшим заявление на визу. Эти меры в посольстве объяснили сокращением численности сотрудников. Ограничения будут действовать, пока количество американских дипломатов не увеличат, заявили в дипмиссии. Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих американского посольства в России к числу работающих в российской дипмиссии в Соединенных Штатах. Кроме того, с 1 августа Москва приостановила использование американским посольством складских помещений на Дорожной улице в российской столице и посольской дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые конгрессом новые антироссийские санкции.