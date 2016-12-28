"Эмоции не передать словами": впечатления Лауреата премии "Мобильный репортёр года 2017" от первого дня в Калининграде (ВИДЕО)

Автор: Vasily73reg Дата публикации: 13:38

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29 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191965

Моя поездка в замечательный город Калининград, началась с того, что я однажды спросил у "Гугла": "Как засунуть видео в телевизор?". На что "Гугл" ответил: "Грузи на сайт мобильный репортер!". Так я и сделал. И... Пошло-поехало!После первого попавшего на телеканал "Россия 24" в итоговую программу мобильного репортера моего сюжета - пошло поехало. В итоге принял участие во всероссийском конкурсе "Мобильный репортер года 2017", загрузив на сайт ролик - как и большинство моих сюжетов - являющихся социальной проблемой.Телефонный звонок, ошарашивший меня, когда я был на работе, о том, что я - номинант премии в номинации «Социальная проблема» - конечно, сбил меня с обычного ритма жизни. Так, собственно, я и оказался в поезде "Уфа-Москва". Дорога казалась очень долгой, не большой страх большого города заставлял нервничать, ведь до этого момента, в сознательной жизни, я ни разу не был в Москве.Но вот я и тут, аэропорт «Домодедово». Далее - эмоции от первого в жизни полета. Эти эмоции просто не передать словами, тем более, что я очень боюсь высоты! Поднялись в воздух, страх отпал. Немного успокоился - и вот мы уже в аэропорту «Храброво» под Калининградом, где нас встречает микроавтобус с надписью «ВЕСТИ-Калининград». Около 15 километров дороги, и группа «Мобильных репортеров» селится в гостинице «Агора». Замечательный отель - мое мнение. Просторный номер. Чисто и приятно.Далее в автомобиль, и в здание ВГТРК "Калининград", где нас встречают сотрудники и директор ВГТРК, ведущие и главные проекта «Мобильный репортер». Пообедав в кафе ВГТРК, мы направились на экскурсию в Нивенское калийно-магниевое меторождениеЕ ООО «К-ПОТАШ». Нам показали и рассказали грандиозные по своим масштабам и планам на развитие шахты мероприятия, которые будут проведены в ближайшее время. Регион получит хорошую подпитку в бюджет области. Страна получит еще одно экономически выгодное месторождение по добычи полезных ископаемых.После экскурсии с нами провели мастер-класс ведущий программы «Мобильный репортер» на канале Россия 24 Юрий Богданов и руководитель федерального проекта «Мобильный репортер» Виталий Арутюнян. Тематика касалась именно съемок. Как улучшить качество, держа правильно телефон и прочие вопросы которые звучали и от мобильных репортеров.После мастер-класса отправились на ужин в ресторан, который находится в поселке Мушкино. Хутор Мушкиных - наикрасивейшее место. Площадка для гольфа, прудик для рыбалки, уютные домики и беседки. Тут мы увидели оленей и лам. От деликатесов просто ломился стол. Встретили нас, как говорится, очень хорошо, достойно, как друзей. Пообщавшись в неформальной обстановке отправились в отель. Достаточно трудным после перелета оказался день.