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Обстановка у Гоголь-центра спокойная

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15:09
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Обстановка у Гоголь-центра спокойная, много прессы, присутствие полиции - минимальное.

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Комментарии (0)

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