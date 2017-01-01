Около ст. м. "Баррикадная" и "Краснопресненская" восстановили историческую брусчатку

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Около станции метро «Баррикадная» восстановили около 3 тыс. кв. м исторической брусчатки. Она была временно демонтирована для прокладки кабельной канализации и работ по благоустройству по программе «Моя улица», сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. «В настоящее время вся историческая брусчатка возвращена на место. Ее почистили, а кладку укрепили. Завершить работы по благоустройству всей территории возле станций метро «Баррикадная» и «Краснопресненская» планируется к 1 сентября», - пояснили порталу в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы.