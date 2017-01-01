"Город очень красивый!": премия "Мобильный репортер года" в Калининграде, день второй (ВИДЕО)

Автор: Vasily73reg Дата публикации: 15:20

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17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191969

Экскурсия по кафедральному собору, прогулка на теплоходе, настоящий корабль космической связи и, конечно, торжественная церемония награждения Лауреатов премии "Мобильный репортёр года 2017". Таким запомнится второй день пребывания в Калининграде мобильным репортёрам. Что им понравилось больше всего - в репортаже Василия Кудинова.Экскурсия по кафедральному собору, построенному в 1380 году в стиле готика, просто поразил своей красотой, загадочностью и своей историей! Это очень интересная и познавательная экскурсия - как будто в мир прошлого. А звуки органа все больше и больше наводили такие чувства. Первый раз услышал орган. Мурашки по коже! Обалденно!Под впечатлением от увиденного нашу группу пригласили на экскурсию по воде. Экскурсовод рассказал о достопримечательностях города вдоль берега и на воде. Корабли, стоявшие на берегу, завораживали своей величиной и могуществом! В них мы и направили. Музей мирового океана - на корабль «Витязь», который был построен в 1939 году. В то время он еще назывался «Марс», так как был построен на верфи Грехмана в Германии. Переоборудование судна было проведено в 1947-1948 гг. на заводах Висмара (Германия), а также в Ленинграде, Риге, Одессе и Владивостоке. Уникальность судна была обеспечена научным оборудованием. Прежде всего, это глубоководная якорная лебедка, позволившая становиться на якорь на глубинах до 11 км. До сих пор судну принадлежит мировой рекорд по глубине постановки на якорь. После английского имени уже в нашей стране судно называлось «Экватор», «Адмирал Макаров», но прославило его имя «Витязь» - в честь знаменитых корветов «Витязь» XIX века.После группа «Мобильных репортеров направились в подводную лодку, которая остается в своем первозданном виде в качестве музейного экспоната. Отсеки, каюты, оборудование…Очень интересное зрелище!Пообедав в кафе ВГТРК замечательным обедом, мы отправились на мастер-класс с работниками ВГТРК. Позитивный человек Директор ВГТРК "Калининград" Николай Долгачёв пригласил нас на крышу здания телерадиокомпании, где рассказал о планах по расширению здания телестудии на крыше. Далее, на съемочной площадке, нам рассказали специфику работы профессиональных репортеров.Пара часов отдыха в отеле, и съемка прямого эфира. Нервы пошаливали! На всю Россию! Это было первый раз. Но съемка состоялась на отлично! Первый раз увидел, как снимаются такие программы. Впечатлило. Много интересного отметил для себя. И, как итог, я - победитель в номинации «Социальная проблема» - уже, так сказать, официально. Несколько фото на память с участниками и ведущими, и мы в новь в ресторане, отмечаем это событие в неформальной праздничной обстановке.Третий день. Отдыхаем в отеле. Ждем авто в аэропорт. И улетаем. Москва. Внуково. И самолет мчит меня в аэропорт «Куромоч» Самарской области, куда уже с Димитровграда за мной выехала машина. Вот так я и оказался вновь дома.Впечатлений и эмоций просто тьма, словами это не описать! Город очень красивый. Встреча номинантов организована плотно и грамотно. Встретили нас на самом деле как давних друзей. Спасибо за гостеприимство, калининградцы! Спасибо всем организаторам и спонсорам за эти замечательные дни проведенные в Калининграде!