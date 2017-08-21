Две свиньи напали на женщину в Индии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:53
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Автор этого видео предупреждает: слабонервным - лучше не смотреть.
В одной из индийских деревень в объектив камеры попало нападение двух свиней - причём вовсе не диких - на местную жительницу. Животные повалили женщину на землю - и начали бить её по телу и лицу копытами и рылами. Кто-то пытался отогнать их, размахивая полотенцем, - но безуспешно.
И неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы мимо не проезжали двое парней на мотоцикле. Сообщается, что именно им всё-таки удалось обратить обезумевших свиней в бегство.
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