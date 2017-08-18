Автомобиль перевернулся в результате ДТП в Прокопьевске
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:59
-
- 25
Снято - автомобильным регистратором. Легковушка на приличной скорости налетает на некое препятствие. После чего - совершает головокружительный трюк. А именно - подлетает в воздух, разворачивается в полёте, делает сальто и приземляется на колёса.
Сообщается, что водитель - цел и невредим. Хотя выбираться наружу ему пришлось через окно: дверь, видимо, заело. А ещё во время кульбита досталось другой машине - припаркованной.
- 25
Комментарии (0)