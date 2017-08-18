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Автомобиль перевернулся в результате ДТП в Прокопьевске

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:59
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Эффектное видео из Кемеровской области опубликовали в Сети.

Снято - автомобильным регистратором. Легковушка на приличной скорости налетает на некое препятствие. После чего - совершает головокружительный трюк. А именно - подлетает в воздух, разворачивается в полёте, делает сальто и приземляется на колёса.

Сообщается, что водитель - цел и невредим. Хотя выбираться наружу ему пришлось через окно: дверь, видимо, заело. А ещё во время кульбита досталось другой машине - припаркованной.

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