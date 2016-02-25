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Строительство навеса над входом в метро "Китай-город" со стороны Славянской площади

Автор:
Uwis
Дата публикации:
16:06
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В связи со строительством навеса над входом в метро "Китай-город" со стороны Славянской площади, его временно закрыли.

  • 21
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