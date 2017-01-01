Уличный гонщик врезался в толпу в Лос-Анджелесе
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 16:15
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Ну а сама толпа, как видно на кадрах, тут же отреагировала. Да так, что горе-стритрейсеру повезло выжить. Его едва не линчевали на месте. Набросились на машину - тюнингованный Форд Мустанг - и начали колотить по ней всем, что попадалось под руки.
В итоге автомобилю, как сообщается, досталось очень серьёзно, а очевидцы снимали всё происходящее на свои камеры. Поэтому в Интернет попало сразу несколько роликов - которые уже стали вирусными. И быстро расползлись по социальным сетям.
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