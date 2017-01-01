В День флага в Одинцово развернули большой российский триколор

Смерчи образовались над Чёрным морем: видео из Сочи

Внедорожник перевернулся из-за ДТП на севере Москвы

В Сочи мощный ливень затопил улицы за пару минут

Водяной смерч сняли на видео в Сочи

Автомобиль загорелся в результате ДТП во Владикавказе

Тягач с прицепом перевернулся на дороге в Краснодарском крае

Горожане несут цветы к посольству Испании

В Калининграде наградят мобильных репортёров года

Три автомобиля столкнулись на Малом Каменном мосту в центре Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В подмосковном Одинцово установили новую автобусную остановку

В подмосковном Одинцово установили новую автобусную остановку

Автор:
Max_019
Дата публикации:
16:21
  • 13
  • 0

На улице Маршала Жукова в центре города Одинцово установили автобусную остановку нового образца. Вскоре она будет оснащена встроенным освещением, информационной панелью с картами и навигацией. Демонтаж устаревших остановочных пунктов и установка современных выполняются в рамках реализации концепции нового облика Одинцовского района. После улицы Маршала Жукова они должны появиться и на соседней с ней улице Маршала Неделина. Остановка с трёх сторон имеет остекление и лавочку. Название остановки написано сбоку. Остановка ещё не распакована, но уже 2 стекла с трещинами. Для монтажа остановочного пункта были задействованы внебюджетные источники финансирования. Всего на территории города могут появится более таких 70 остановочных пунктов. Они будут выполнены в таком же стиле, что и павильон на Маршала Жукова.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

45 0
14:44 | Max_019
В День флага в Одинцово развернули большой российский триколор (ВИДЕО)
35 0
12.08 16:49 | Artem_077
Автобусная остановка "Измайловское шоссе, 49" с 12-го августа переименована в "Родильный дом No 20"
42 0
13.08 20:13 | Ilya
Охрана на стройке в Одинцово не пропустила оперативные службы на территорию для ликвидации ЧС