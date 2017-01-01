В подмосковном Одинцово установили новую автобусную остановку

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На улице Маршала Жукова в центре города Одинцово установили автобусную остановку нового образца. Вскоре она будет оснащена встроенным освещением, информационной панелью с картами и навигацией. Демонтаж устаревших остановочных пунктов и установка современных выполняются в рамках реализации концепции нового облика Одинцовского района. После улицы Маршала Жукова они должны появиться и на соседней с ней улице Маршала Неделина. Остановка с трёх сторон имеет остекление и лавочку. Название остановки написано сбоку. Остановка ещё не распакована, но уже 2 стекла с трещинами. Для монтажа остановочного пункта были задействованы внебюджетные источники финансирования. Всего на территории города могут появится более таких 70 остановочных пунктов. Они будут выполнены в таком же стиле, что и павильон на Маршала Жукова.