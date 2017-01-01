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Улица Сретенка после капитального ремонта

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
17:17
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Улицу Сретенка открыли после благоустройства. Работы были начаты в апреле и завершились 21 августа. Во время выполнения работ на улице рабочие расширили тротуары в среднем на 0,5 м, замостили их гранитной плиткой, организовали выделенные полосы для общественного транспорта и новые парковочные карманы, кроме того, для удобства местных жителей все воздушные провода убрали под землю. Для удобства в навигации на Сретенке установили три пешеходные информационные стелы с точкой доступа к бесплатной сети Wi-Fi. Во время работ были отремонтированы фасады 17 зданий, благоустроили шесть прилегающих дворовых территорий. Озеленять улицу Сретенка планируют этой осенью. Вдоль улицы появятся деревья и кустарники. В настоящее время по Сретенке в одном направлении курсируют маршрут м9 и ночной маршрут Н6. Этой осенью эти маршруты будут следовать в обоих направлениях. Через неё пройдет ещё один магистральный маршрут, который свяжет её с Проспектом Мира, с Кремлевским кольцом, Новым Арбатом и Кутузовским проспектом.

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