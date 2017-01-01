Празднование Дня флага России в парке "Сокольники"
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 17:18
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- 28
День флага России жители Москвы отмечают в парке "Сокольники". Для всех желающих организованы увлекательные мастер-классы.
- 28
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День флага России жители Москвы отмечают в парке "Сокольники". Для всех желающих организованы увлекательные мастер-классы.
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