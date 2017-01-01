В День флага в Одинцово развернули большой российский триколор

Смерчи образовались над Чёрным морем: видео из Сочи

Внедорожник перевернулся из-за ДТП на севере Москвы

В Сочи мощный ливень затопил улицы за пару минут

Водяной смерч сняли на видео в Сочи

Автомобиль загорелся в результате ДТП во Владикавказе

Тягач с прицепом перевернулся на дороге в Краснодарском крае

Горожане несут цветы к посольству Испании

В Калининграде наградят мобильных репортёров года

Три автомобиля столкнулись на Малом Каменном мосту в центре Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Празднование Дня флага России в парке "Сокольники"

Празднование Дня флага России в парке "Сокольники"

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
17:18
  • 28
  • 0

День флага России жители Москвы отмечают в парке "Сокольники". Для всех желающих организованы увлекательные мастер-классы.

  • 28
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

24 0
17:17 | Гринфельд Павел
Улица Сретенка после капитального ремонта
40 0
12:22 | Artem_077
На улице Константина Федина в Москве ввели платную парковку
57 0
21.08 00:52 | Uwis
Интерактивный арт-объект «Веселятор-вентилятор» в парке "Сокольники" стал самой популярной фотозоной для любителей необычных фото
41 0
17.07 14:14 | Leobr
Гатчина готовится к 90-летию Ленинградской области
22 0
10:08 | alextsaryev99
День Российского флага