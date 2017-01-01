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Главная  /  Репортажи  /  На Крымском Валу положили новый асфальт и создают газоны

На Крымском Валу положили новый асфальт и создают газоны

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:47
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На Крымском Валу положили новое полотно асфальта и рабочие благоустраивают пространство под газоны.

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