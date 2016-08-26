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Катание на вейкборде на Большом Путяевском пруду, а скоро - и на площади Революции

Автор:
Uwis
Дата публикации:
19:47
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Катание на вейкборде на Большом Путяевском пруду, а скоро - и на площади Революции.

  • 4
  • 0

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