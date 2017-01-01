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Ход работ по реконструкции Крылатской улицы на западе столицы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
19:49
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На западе столицы продолжается реконструкция южного участка Северо-Западной хорды. На Крылатской улице в настоящее время выполнен основной объём работ, рабочие заняты подготовкой к укладке нового асфальтового покрытия и облицовке стен. Также идёт реконструкция соседних улиц: Кубинка, Боженко и Толбухина. Строительство Северо-Западной хорды закончится в 2018-м году. Северо-западная хорда - трасса, которая вместе с Северо-восточной хордой и Южной рокадой станет альтернативой Четвёртому транспортному кольцу. Ожидается, что она объединит территории четырёх округов города — Западного, Северо-Западного, Северного и Северо-Восточного. Протяжённость магистрали составит около 20 км. Она протянется от Сколковского до Ярославского шоссе и разгрузит центральную часть города, связав периферийные районы.

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