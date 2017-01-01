Пыльная буря поднялась над Саратовом

В День флага в Одинцово развернули большой российский триколор

Смерчи образовались над Чёрным морем: видео из Сочи

Внедорожник перевернулся из-за ДТП на севере Москвы

В Сочи мощный ливень затопил улицы за пару минут

Водяной смерч сняли на видео в Сочи

Автомобиль загорелся в результате ДТП во Владикавказе

Тягач с прицепом перевернулся на дороге в Краснодарском крае

Горожане несут цветы к посольству Испании

В Калининграде наградят мобильных репортёров года

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Дефицит питьевой воды в селе Аксёново Альшеевского района, а она просто так стекает в землю!

Дефицит питьевой воды в селе Аксёново Альшеевского района, а она просто так стекает в землю!

Автор:
Раногуль Салямова
Дата публикации:
12:12
  • 12
  • 0

У нас по улице Вокзальная села Аксеново Альшеевского района Респ. Башкортостан большей части населения села нет воды более трех месяцев. Потому что, жители-Абоненты села Аксеново проживают в верхней части села по улице Вокзальная. Даже если и есть вода, то внизу села по улице Чехова 37А, с. Аксеново Альшеевского района Респ. Башкортостан, где проживает Директор ООО "Калипсо" Аглетдинов Ильгиз Назирович., тому кому ежемесячно производится оплата на личный расчетный счет за количество потребляемой воды, согласно показаниям приборов учета, установленных непосредственно у Абонента, а при их отсутствии временно, по нормам водопотребления, утвержденным СНиП от 02.04.2002 – 84\2 (Водоснабжения). В зимний период 2016-2017 г.г. в результате ненадлежащего обслуживания водонапорной башни произошло затопление, то есть перелив воды из водонапорной башни сверх нормы. И за разлив воды с населения была и будет взыскана сумма пропорциональна между населением проживающих в селе Аксеново!

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

25 0
22.08 10:34 | Uwis
На период аномальной жары на Ленинградском вокзале установили кулер с питьевой водой
18 1
14.08 14:15 | Аноним
Нападение на инспекторов ДПС гостями свадьбы в Башкири
152 3
08.08 14:30 | Аноним
Выгребную яму выкопали по соседству с питьевым источником в селе Спасское Республики Татарстан