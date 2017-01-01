Дефицит питьевой воды в селе Аксёново Альшеевского района, а она просто так стекает в землю!

Автор: Раногуль Салямова Дата публикации: 12:12

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У нас по улице Вокзальная села Аксеново Альшеевского района Респ. Башкортостан большей части населения села нет воды более трех месяцев. Потому что, жители-Абоненты села Аксеново проживают в верхней части села по улице Вокзальная. Даже если и есть вода, то внизу села по улице Чехова 37А, с. Аксеново Альшеевского района Респ. Башкортостан, где проживает Директор ООО "Калипсо" Аглетдинов Ильгиз Назирович., тому кому ежемесячно производится оплата на личный расчетный счет за количество потребляемой воды, согласно показаниям приборов учета, установленных непосредственно у Абонента, а при их отсутствии временно, по нормам водопотребления, утвержденным СНиП от 02.04.2002 – 84\2 (Водоснабжения). В зимний период 2016-2017 г.г. в результате ненадлежащего обслуживания водонапорной башни произошло затопление, то есть перелив воды из водонапорной башни сверх нормы. И за разлив воды с населения была и будет взыскана сумма пропорциональна между населением проживающих в селе Аксеново!