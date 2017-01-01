В День флага в Одинцово развернули большой российский триколор

Смерчи образовались над Чёрным морем: видео из Сочи

Внедорожник перевернулся из-за ДТП на севере Москвы

В Сочи мощный ливень затопил улицы за пару минут

Водяной смерч сняли на видео в Сочи

Автомобиль загорелся в результате ДТП во Владикавказе

Тягач с прицепом перевернулся на дороге в Краснодарском крае

Горожане несут цветы к посольству Испании

В Калининграде наградят мобильных репортёров года

Три автомобиля столкнулись на Малом Каменном мосту в центре Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На Московских улицах появляются первые автомобили с кодом региона "799"

На Московских улицах появляются первые автомобили с кодом региона "799"

Автор:
tim777
Дата публикации:
21:05
  • 12
  • 0

В Москве началась выдача автомобильных номерных знаков с новым кодом региона — 799. Официальное сообщение об этом опубликовано на сайте МВД России, автомобили с новыми номерами уже выехали на столичные улицы.

Введение нового кода для Москвы — это очередная попытка решить проблему нехватки буквенно-цифровых сочетаний в крупных регионах и отсрочить введение нового стандарта государственных регистрационных знаков.
В 2013 году в Москве закончились комбинации с трёхзначным кодом с первой единицей, и столица получила новые номера с тремя семёрками (См. тут: https://www.mreporter.ru/reports/132808) . Позднее аналогичный код был введён в Московской области (750). С конца прошлого года в некоторых регионах автовладельцы получают номера с чужими кодами: например, в Санкт-Петербурге массово выдаются «крымские» регистрационные знаки цифрами 82. Это позволило отсрочить необходимость введения новых кодов регионов.

Одновременно стало известно, что МВД готовит реформу регистрации транспортных средств, в рамках которой автовладельцам предложат самим выбирать буквы и цифры на номерах. Как будет изменён формат самих номерных знаков — пока неизвестно.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

11 0
21:10 | LaimeLaim
Горожане и гости столицы с удовольствием в жару катаются на речных-трамвайчиках
20 0
19:47 | Artem_077
Ход работ по реконструкции улицы Радио в центре столицы