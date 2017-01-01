На Московских улицах появляются первые автомобили с кодом региона "799"

Автор: tim777 Дата публикации: 21:05

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В Москве началась выдача автомобильных номерных знаков с новым кодом региона — 799. Официальное сообщение об этом опубликовано на сайте МВД России, автомобили с новыми номерами уже выехали на столичные улицы.

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12 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192001

Введение нового кода для Москвы — это очередная попытка решить проблему нехватки буквенно-цифровых сочетаний в крупных регионах и отсрочить введение нового стандарта государственных регистрационных знаков.В 2013 году в Москве закончились комбинации с трёхзначным кодом с первой единицей, и столица получила новые номера с тремя семёрками (См. тут: https://www.mreporter.ru/reports/132808) . Позднее аналогичный код был введён в Московской области (750). С конца прошлого года в некоторых регионах автовладельцы получают номера с чужими кодами: например, в Санкт-Петербурге массово выдаются «крымские» регистрационные знаки цифрами 82. Это позволило отсрочить необходимость введения новых кодов регионов.Одновременно стало известно, что МВД готовит реформу регистрации транспортных средств, в рамках которой автовладельцам предложат самим выбирать буквы и цифры на номерах. Как будет изменён формат самих номерных знаков — пока неизвестно.