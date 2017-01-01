"Нефтяная Яуза": река окрасилась в светло-рыжие оттенки с фракциями пены

Автор: tim777 Дата публикации: 21:08

12

12 0

Акватория реки Яуза продолжает удивлять горожан новыми экологическими происшествиями. Ещё не так давно мы говорили о том, как в районе Лефортово на Красноказарменной набережной неустановленными лицами был замечен факт утилизации пластиковых бутылок, которые разнесло течением по реке. Регулярными обнаружением крупных масляных бензиновых пятен уже тоже мало кого удивишь. Река Яуза славится своими далеко не экологичными берегами. Не так давно сообщалось, что жители северо-востока в районе Свиблово обнаружили большое количество пены. О природе её появления достоверно не известно. Известно, что следственный комитет проверит информацию СМИ о появлении белой пены. Будет проведен комплекс мероприятий, направленный на установление факта причинения ущерба природе, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Сегодня, 22 августа в акватории Яузы снова неспокойно. В районе Госпитальной набережной около Рубцова моста ощущался стойкий запах бензина и прочих горюче-смазочных материалов. К сожалению камера не могла передать ароматы, но одно сказать можно точно - разило нефтяными переработками довольно ощутимо. При детальном рассмотрении, вдоль береговой линии наблюдались рыже-белые фракции с оттенками пены, которые протянулись на несколько десятков метров. Местные жители сообщают, что вероятной причиной таких регулярных загрязнений могут служить местные АЗС, которых вдоль Яузы довольно немало. Через грунтовые воды нефтяные отходы попадают в реку, чем и можно объяснить столь регулярное появление в различных местах акватории бензиновых и мазутных пятен. Чуть далее по реке были обнаружены участки с новым мусором - пластиковые бутылки и донная грязь в районе шлюза на Золоторожской набережной также делают Яузу фаворитом новостных сводок о проблемах экологии.