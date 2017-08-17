Прогулка Мобильных Репортеров по Площади Победы в центре города Калининград (19.08.2017 г.)
- Автор:
- Демидова Наталья
- Дата публикации:
- 22:17
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Лауреаты премии "Мобильный Репортер 2017", в свое свободное время отправились на пешеходную прогулку по г. Калининград. Вновь посетили остров Канта и незаметно добрели до площади Победы.Площадь Победы расположена в историческом центре Калининграда и является главной площадью города. Свое название она получила после Второй мировой войны. Здесь располагается транспортный узел, множество учреждений, организаций, магазинов, а также главный православный храм Калининграда - Храм Христа Спасителя. Во время реконструкции на площади Победы были установлены три фонтана и Триумфальная колонна, схожая с Александровской, расположенной в городе Санкт-Петербурге.
Площадь поразила Мобильных Репортеров своими размерами и красотой. Это то место города Калининград, куда хочется возвращаться вновь и вновь.
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