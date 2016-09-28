Ход работ по строительству станции «Авиамоторная» ТПК метро (20.08.2017 г.)

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На востоке столицы полным ходом идёт строительство станции «Авиамоторная» Третьего пересадочного контура Московского метрополитена, которую планируется открыть в составе Кожуховской линии в конце 2018 года. В дальнейшем участок линии, включающий эту станцию, перейдёт в состав Третьего пересадочного контура. Станция будет иметь пересадку на станцию Калининско-Солнцевской линии «Авиамоторная». Рядом со станцией находится пассажирская железнодорожная платформа «Новая».

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192006

«Авиамоторная» будет иметь два вестибюля. Северный вестибюль будет связан со станцией перпендикулярным подходным коридором под путями железной дороги и четырьмя эскалаторами и иметь выход к перекрёстку Авиамоторной и Красноказарменной улиц. Южный вестибюль будет расположен на месте трамвайной конечной станции «Проезд Энтузиастов» и связан со станцией четырьмя эскалаторами.На базе станции будет сооружён транспортно-пересадочный узел. В него войдут две станции метро, железнодорожная платформа «Новая» Казанского и Рязанского направлений Московской железной дороги, а также остановки городского общественного транспорта.Ввод технологической части ТПУ в эксплуатацию планируется одновременно с открытием станции, в конце 2018 года, коммерческая часть ТПУ планируется к открытию в середине-конце 2019 года. В неё войдёт 10-15 этажная застройка с офисами и апартаментами, а также 10 тыс. м² торговых площадей, которые будут представлять собой современную альтернативу находившемуся здесь ранее рынку.Конструкция станции – колонная трёхпролётная мелкого заложения. В центре зала будет начинаться переход на Калининско-Солнцевскую линию.