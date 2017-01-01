Завершающий этап работ на строительстве парка "Зарядье"
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 22:24
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Все ближе завершение работ по строительству парка "Зарядье", который должен открыться ко Дню города.
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Все ближе завершение работ по строительству парка "Зарядье", который должен открыться ко Дню города.
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