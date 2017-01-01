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Завершающий этап работ на строительстве парка "Зарядье"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:24
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Все ближе завершение работ по строительству парка "Зарядье", который должен открыться ко Дню города.

  • 14
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